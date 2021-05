GP Mónaco F1, Carlos Sainz: “Muito desapontado” | AutoSport

Parecia ser um dos candidatos à pole, mas Carlos Sainz ficou-se pelo quarto lugar. Não foi o resultado que certamente desejava e que estava ao seu alcance, olhando para o que fez durante os treinos e a julgar pela sua reação no final da qualificação:

“Estou muito desapontado”, disse Sainz. “É difícil de aceitar, de digerir, não é sempre que se tem a oportunidade de fazer a pole no Mónaco, porque hoje tive definitivamente o ritmo para o fazer, mas devido às circunstâncias não o fiz. É um dia muito frustrante para mim”.

“Na primeira volta, perdi dois a três décimos no último sector em comparação com a minha melhor volta, por isso sabia que estava lá um 10.2, 10.1 com a evolução da pista”, disse ele. “Tive muito trânsito, apanhei o [Sergio] Perez na Curva 1, e perdi um décimo, mas depois estava a recuperar e sabia que tinha feito um bom tempo no último setor, mas na saída da Curva 13 vi a bandeira amarela e tive de abortar. Tinha o ritmo para fazer a pole mas vou começar em quarto, por isso nem sequer perto disso.”

“Entrei na qualificação a pensar que uma pole e a vitória seria possível e agora estou na quarta posição, que é muito longe de onde eu penso que poderia ter estado”.