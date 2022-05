GP Mónaco F1, Carlos Sainz: “estamos numa grande posição…” | AutoSport

Carlos Sainz colocou o seu Ferrari na primeira linha da grelha de partida, ao lado do seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, e antes da sessão ter sido interrompida, lutava por algo mais: “Vi que estavam bandeiras amarelas, mas vi-o (Sergio Pérez) um pouco tarde. Travei, e tive que entrar em pião, ainda lhe dei um toque. É uma pena, mais um ano em que uma bandeira vermelha me acaba com a sessão, quando luto pela position, pois ia para mais uma volta. Estava com bom ritmo, acho que podia tentar a pole, é impossível dizer que conseguia, mas estava a sentir-me bem com o carro. Agora é terminar o trabalho amanhã, penso que estamos numa grande posição, para conseguir bons pontos para a equipa, o carro tem estado fantástico todo o fim de semana, vamos por isso…”, disse Sainz.