GP Mónaco F1, Carlos Sainz: “Estamos muito perto de ser uma ameaça genuína” | AutoSport

E se tivermos uma surpresa da Ferrari este fim de semana? A Scuderia mostrou um ritmo muito bom ao longo do dia e os tifosi começam a sonhar com o pódio no Mónaco. Carlos Sainz mostrou-se confiante no final do dia, depois de ter sido o claro destaque nas duas sessões de treinos:

“Estamos definitivamente muito perto de ser uma ameaça genuína”, disse Sainz. “Penso que precisamos de esperar até TL3, porque aqui as coisas mudam muito de quinta-feira para sábado. Há alguns pilotos que levantam o pé um pouco na quinta-feira, só porque querem ir com calma, e de repente no sábado, como Lewis sempre faz, ele é super rápido”.

“Vamos ver. É bom ver pelo menos que estamos mais perto da frente, que estamos realmente na luta. É encorajador para a equipa, e há alguns sinais positivos de que o carro nas curvas não é assim tão mau. Eu estava habituado a um carro diferente por aqui, da última vez que estive no Mónaco, com um equilíbrio muito diferente”, explicou Sainz. “Agora chego aqui e o equilíbrio que a Ferrari tenta perseguir é bastante diferente, e tive de me adaptar novamente, recuperar as minhas referências, mudar um pouco o estilo de condução, e ganhar confiança pouco a pouco. Mas o que foi importante foi que sempre que passava a linha de meta podia ver-me sempre nas três primeiras posições”.