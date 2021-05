GP Mónaco F1: Capacetes para todos os gostos | AutoSport

Vários pilotos mostraram decorações diferentes nos seus capacetes para este fim de semana. Há para todos os gostos.

A dupla da McLaren deixou-se ir pela onda retro da equipa e ambos optaram por decorações a evocar outros tempos. Também George Russell e Nicholas Latifi têm capacetes que mencionam os 750 GP da equipa. Valtteri Bottas e Charles Leclerc também mostraram novas decorações para este fim de semana.

This one is for everybody who’s been part of the @WilliamsRacing journey. 750 races and counting. 👊 pic.twitter.com/iERHuu2EnO May 19, 2021

🔍 Take a closer look at my special edition Williams 750th GP Monaco helmet painted by Tyler @censportgfx #F1 #Williams750 pic.twitter.com/30jffuurva — Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) May 19, 2021

The first and so far only Monegasque to win the Monaco GP. Bringing a part of Louis Chiron back on track 🇮🇩 pic.twitter.com/9wWeTH7s2P — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 19, 2021