GP Monaco F1: Caixa de Velocidades de Charles Leclerc sem danos significativos | AutoSport

Ainda não é certo se a Ferrari vai ou não usar a caixa de velocidades que equipava o monolugar de Charles Leclerc na qualificação de hoje, mas para já a primeira análise da Scuderia não revelou danos significativos no componente.

Leclerc foi contra as barreiras na última tentativa e danificou sobremaneira o seu carro, ficando preocupado com a possibilidade de ter de trocar de caixa de velocidades Se for necessária uma troca de caixa, o piloto cairá cinco lugares na grelha de partida para amanhã. Mas para já as notícias são animadoras para a Scuderia e para Leclerc.

A Ferrari já garantiu que não vai arriscar e se vir que a caixa não dá garantias de fiabilidade, procederá à troca.