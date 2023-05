GP Mónaco F1: Bandeira vermelha na Q1; Sergio Pérez bateu | AutoSport

Sergio Pérez bateu nas proteções da primeira curva do traçado do Circuito do Mónaco, depois de perder o controlo da traseira do RB19 numa fase prematura da qualificação.

A Red Bull fica sem um dos seus dois carros para o restante da qualificação, com Pérez a bater de novo no Principado. Veremos o que valerá o primeiro registo do piloto mexicano no final da Q1.

A sessão encontra-se suspensa sob bandeira vermelha, com os dois McLaren no frente da tabela de tempos.

RED FLAG



Perez is STOPPED out on track after sliding into the barriers



Driver is okay, but he's out of Qualifying! #MonacoGP #F1