GP Mónaco F1: Aston Martin não ajudou Fernando Alonso | AutoSport

Não seria fácil para Fernando Alonso ultrapassar Max Verstappen, mesmo contando com uma boa decisão estratégica por parte da Aston Martin com a chuva. Ainda assim, aquilo que poderá ter sido um erro de comunicação interna, a equipa montou pneus médios quando se percebia claramente que as condições da pista não davam para pneus slicks.

Havia a possibilidade do piloto espanhol passar para a liderança, mesmo que ínfimas porque a Red Bull iria fazer tudo por tudo para anular a possível desvantagem de Verstappen com os pneus médios, mas a Aston Martin errou, que seja por má comunicação ou decisão estratégica, e retirou por completo qualquer hipótese de Alonso poder sequer pressionar o líder da classificação.

Numa corrida onde o piloto avisou que ia atacar com tudo, sabendo que as características do traçado anulariam parte do domínio que o RB19 demonstrou nas corridas anteriores, quem falhou foi a sua própria equipa. De resto, Alonso cumpriu.

Fernando Alonso admitiu que o segundo lugar seria sempre o máximo que conseguiria alcançar, depois de uma espetacular exibição de Max Verstappen, tanto em piso seco como molhado, mas uma coisa é certa, caso tivesse tudo corrido bem, o espanhol não perderia nada. Ou seja, só podia ser melhor do que aconteceu.

Um Grande Prémio muito acidentado teve Lance Stroll, resultando no abandono na corrida monegasca na volta 53.

Foto: Martin Trenkler