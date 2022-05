GP Mónaco F1: Aston Martin AMR22 “tem muito mais potencial”, avisa Sebastian Vettel | AutoSport

O pacote de desenvolvimento da Aston Martin para o AMR22 transformou a aparência visual do monolugar – para além de abrir uma “guerra” com a Red Bull – mas não se viu uma melhoria em pista durante o GP de Espanha.

Para Sebastian Vettel, embora a corrida anterior não tenha sido boa, a equipa aprendeu bastante sobre o “novo” carro.

“Ainda não vimos um grande salto no desempenho, mas aprendemos muito. Esperávamos mais na qualificação, a corrida foi boa”, afirmou o piloto alemão na conferência de imprensa de antevisão do GP do Mónaco.

Mais não seria esperado logo na primeira corrida com o grande pacote de atualizações, acrescentou Vettel. “O mais importante foi entender onde o carro estava com a atualização”, disse Vettel. “Achamos que o carro tem muito mais potencial nesta direção, caso contrário não o teríamos modificado”.