GP Mónaco F1: Apesar da chuva matinal, qualificação deverá ser em pista seca | AutoSport

Os jovens pilotos da F2 tiveram de enfrentar uma pista muito molhada, depois da chuva que caiu no Mónaco no início do dia. A pista ficou muito escorregadia, mas o cenário deverá ser diferente para o resto do dia.

A Meteorologia aponta para uma probabilidade mínima de chuva para o dia de hoje, apesar do céu nublado. Assim, deveremos ter pista seca para o treino livre 3 das 11 h da manhã e para a qualificação das 14h. Mas com a chuva que caiu poderemos ter um cenário diferente do que vimos na quinta. A pista deverá ter perdido alguma da aderência que foi ganhando ao longo dos primeiros dias de competição e com o sol escondido, as temperaturas da pista serão drasticamente diferentes o que poderá baralhar a ordem que está prevista para hoje.

Para amanhã a chuva também não deverá incomodar, mas as temperaturas irão manter-se mais baixas, pelo que o Treino de hoje assume uma importância maior para as equipas confirmarem as afinações para uma temperatura mais baixa que a registada na quinta.