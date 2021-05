GP Mónaco F1, Antonio Giovinazzi: “Mentalmente cansado após a corrida” | AutoSport

Antinio Giovinazzi terminou no top 10, conquistando o primeiro ponto para a Alfa Romeo. O italiano fez uma excelente corrida e no final referiu que estava mentalmente cansado:

“Foi um grande fim-de-semana. Desde a FP1, a confiança estava lá. Ontem, fizemos uma grande volta para passar à Q3. Os pontos, claro, são sempre bons para a equipa – especialmente os primeiros pontos do ano. Penso que podíamos ter feito um pouco melhor, talvez o oitavo ou o nono fosse possível. Mas mesmo assim, muito felizes além de ser uma motivação também para a equipa”.

“Penso que é o primeiro Grande Prémio do Mónaco em muito tempo que não tem um Safety Car, por isso ninguém cometeu um erro”, elaborou o italiano. “É bastante intenso, 78 voltas, tentando estar sempre no limite com muito combustível no carro, por isso não foi nada fácil. Estou um pouco cansado mentalmente, não fisicamente, mas marcar pontos é sempre agradável e estou realmente feliz”.