GP Mónaco F1, Andreas Seidl: “é provavelmente ainda mais difícil prever o que vai acontecer” | AutoSport

Depois do pacote de atualizações trazido para o GP de Espanha, os responsáveis da McLaren acreditam ter melhorado o MCL36 no seu ponto mais fraco, as curvas lentas. No entanto, no ano passado este era também um ponto fraco do monolugar de 2021 e Lando Norris conseguiu subir ao pódio no GP do Mónaco, depois de se ter qualificado em quinto, por isso tudo pode acontecer nas ruas do Principado, admitiu Andreas Seidl.

“O Mónaco é uma pista tão especial que é sempre difícil prever como se faz lá”, disse o responsável da equipa Andreas Seidl ao Motorsport.com. “Mesmo no ano passado, por exemplo, onde tivemos um carro que lutou bastante com a velocidade baixa em comparação com os nossos adversários, pudemos realmente lutar pelos quatro primeiros na qualificação e até conseguimos o pódio na corrida. É uma pista tão específica que, juntamente com os carros completamente novos, é provavelmente ainda mais difícil prever o que vai acontecer”.

O chefe de equipa da McLaren salientou o papel dos pilotos no traçado do Mónaco. “Obviamente, muito tem de vir dos pilotos nesta pista, onde Daniel [Ricciardo] no passado obteve alguns grandes resultados, e Lando sempre foi forte. Acho que podemos ir cautelosamente otimistas mas, ao mesmo tempo, todos recomeçamos do zero na sexta-feira de manhã e vamos ver como corre”, concluiu Seidl.