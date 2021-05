GP Mónaco F1: Alpine descarta hipótese de Pierre Gasly para 2022 | AutoSport

Laurent Rossi, CEO da Alpine, em declarações ao site F1.com revelou que Esteban Ocon está a fazer tudo o que deve fazer para merecer ficar na equipa e para já, descartou a hipótese de contratar como companheiro de equipa de Fernando Alonso para 2022, Pierre Gasly.

“Esteban está a fazer tudo para que eu considere mantê-lo na equipa. Seria negligente se não pensasse nisso, por isso, obviamente, neste momento, já estamos envolvidos em algumas conversas com o seu agente, a sua equipa de gestão, a Mercedes em geral. Esteban é um grande piloto, por isso estou feliz por ter esse tipo de problema – que na realidade não é [um problema]”, declarou Rossi.

Respondendo diretamente à questão se Pierre Gasly, o mais recente francês a vencer um GP, estaria a ser equacionado juntamente com Ocon, o CEO da Alpine foi perentório: “Não estamos a pensar em nenhum piloto para o próximo ano, porque neste momento estou obviamente a considerar o Esteban como mencionámos anteriormente. O Fernando está aqui connosco no próximo ano, por isso, se quisermos continuar com o ímpeto que temos, faremos isso. Pierre é obviamente um grande piloto, de valor, mas de momento, isto não está nas nossas cartas, diria eu”.