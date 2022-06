GP Mónaco F1: Alex Albon explicou porque não deixou passar Charles Leclerc | AutoSport

Não foi apenas Carlos Sainz que perdeu tempo precioso atrás de Nicholas Latifi, também Charles Leclerc ficou quase uma volta sem conseguir ultrapassar Alexander Albon. Em ambas as situações, os pilotos da Williams viram várias bandeiras azuis já que vinham em voltas atrasadas. Esta situação levou Mattia Binotto a questionar porque Sainz tinha sido penalizado no terceiro treino livre e os pilotos da Williams safaram-se com tal comportamento durante a corrida.

Para Albon a situação em que se viu envolvido com o piloto da Ferrari “é complicada, porque basicamente, saímos com slicks, e tínhamos uma enorme vantagem de andamento”, disse o piloto da Williams, citado pelo Motorsport.com. “Mas seriam precisas três curvas para o deixar passar e depois seria suficientemente rápido para o voltar a apanhar”.

Albon admitiu que se tornou numa situação embaraçosa, mas que tomou a decisão a pensar que seria mais rápida para ambos. Pensei que teria sido mais rápido se eu tivesse ficado à frente, porque me teria afastado de imediato. Portanto, é mesmo isso. É uma daquelas situações embaraçosas, mas com os meus olhos pensei que estivesse tudo bem, se o deixássemos passar, ía ultrapassá-lo de volta”.

Albon acabou por ter uma pequena saída de pista em Sainte Devote e mais tarde um furo que o obrigou a parar novamente.

The lap where Charles was held up by Alex Albon…



This was just before his second pit stop, at a crucial point in the race.



I honestly have no idea what Albon was doing here… pic.twitter.com/DV8LYfCq7z