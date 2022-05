GP Mónaco F1: Acidente violento de Mick Schumacher obriga a bandeira vermelha | AutoSport

Mick Schumacher bateu violentamente na saída da Piscina, com o Haas VF-22 partido em duas partes. O piloto saiu pelos próprios meios do carro e avisou a equipa que estava bem, mas o monolugar bateu com bastante violência nas barreiras Tecpro.

A Haas ficou sem os dois carros, com Kevin Magnussen já parado na box, com problemas na unidade motriz.

Na repetição conseguimos ver que o piloto alemão perdeu o controlo do Haas entre a curva à esquerda e a curva à direita na zona da Piscina e entrou em pião, batendo nas proteções Tecpro localizadas do lado esquerdo do circuito. É necessário a reparação das barreiras e a direção de corrida foi obrigada a parar a corrida com nova bandeira vermelha.

Classificação da corrida:

Sergio Pérez, Red Bull

Carlos Sainz, Ferrari

Max Verstappen, Red Bull

Charles Leclerc, Ferrari

George Russell, Mercedes

Lando Norris, McLaren

Fernando Alonso, Alpine

Lewis Hamilton, Mercedes

Esteban Ocon, Alpine

Valtteri Bottas, Alfa Romeo