GP Mónaco F1: Acidente de Mick Schumacher por “10 centímetros afastado da trajetória” | AutoSport

Mick Schumacher foi o primeiro piloto a montar pneus slicks depois de ter cometido um erro nas fase inicial da corrida e ter partido a asa dianteira do Haas VF-22. Sete voltas volvidas com os pneus duros e Schumacher perdeu o controlo do carro na entrada da secção da Piscina e bateu violentamente nas proteções Tecpro.

“Foi super estranho”, disse Schumacher após o segundo acidente violento desta época. “Pelo que vi nas imagens, parece que passei 10 centímetros afastado da trajetória, numa zona molhada da pista, que se traduziu na perda de aderência da roda traseira e foi aí que perdi o carro. Tentei corrigir, e foi por isso que foi para a esquerda. Muito infeliz e muito desagradável”.

O piloto alemão lamentou ter exagerado no ritmo imposto que resultou no acidente e nos danos extensos no monolugar, que se partiu em dois.

“Em termos de ritmo, estávamos definitivamente fortes e era apenas uma questão de o manter em pista, infelizmente, não fui capaz de o fazer”, acrescentou Schumacher. “Fomos capazes de atacar e forçar o andamento. Infelizmente, fui um pouco longe demais”, concluiu.