GP Mónaco F1: A sessão de qualificação mais importante do ano | AutoSport

A sessão de qualificação é sempre um momento muito importante durante qualquer fim de semana de Fórmula 1, mas adquire uma importância maior no Mónaco. Manter a calma durante o curto tempo da Q1, Q2 e Q3 para estabelecer o melhor tempo por volta possível, num traçado estreito e curto, com muros a delinear a pista é extremamente difícil. Uma outra preocupação dos pilotos, principalmente na Q1, é tentar manter a pista à sua frente sem tráfego e ao mesmo tempo, não atrapalhar nenhum adversário que já esteja numa volta rápida para não sofrer qualquer penalização, normalmente “paga” com lugares na grelha.

Sem muitas hipóteses de ultrapassar durante a corrida – ainda para mais com os carros “gigantes” deste ano – completar uma volta limpa e rápida na qualificação reveste-se de uma importância enorme e por isso é normal algumas surpresas no Mónaco.

O ritmo dos monolugares tem menos peso nas ruas monegascas e o trabalho do piloto é significativo.