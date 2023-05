GP Mónaco: Confirmado que Mercedes abandonou conceito ‘zeropod’ | AutoSport

A Mercedes não esperou pelo Grande Prémio de Espanha e apresentará no circuito citadino do Mónaco um dos maiores pacotes de desenvolvimento do ano e as primeiras imagens que nos chegam do paddock, mostram uma nova abordagem aos flancos do W14, abandonando de vez o conceito anterior.

Parece ser uma solução intermédia entre as que desenvolveram a Alpine e a Aston Martin, mas o ‘zeropod’, conceito escolhido pela Mercedes e que surpreendeu todos nos testes de pré-temporada de 2022, está de facto posto de parte na equipa de Brackley. A ideia colocada em prática no início da temporada passada não teve efeito nos resultados, com o monolugar a sofrer mais do que os outros de ‘porpoising’, mas a equipa manteve-o até esta temporada.

A mudança de filosofia para os flancos do W14 é uma das muitas alterações ao monolugar da Mercedes. A nova “direção de desenvolvimento” vai mais para além da alteração do conceito dos flancos. Espera-se uma forte alteração à aerodinâmica do W14, com um fundo novo e outros componentes melhorados, mas as tão aguardadas atualizações podem não ser a solução para os todos os problemas da Mercedes, como salientou noutra ocasião Toto Wolff.