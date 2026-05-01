GP Miami, TL1: Charles Leclerc foi o mais rápido

Depois de uma longa pausa, a F1 regressou às pistas para o Treino Livre 1 do GP de Miami, única sessão de treinos deste fim de semana, que conta com uma Qualificação Sprint (mais logo, às 21h) e corrida Sprint (amanhã), além da qualificação e corrida de domingo.

Num fim de semana onde as equipas trouxeram um total de 41 upragades focados na performance, com a Ferrari a trazer 11 (a equipa que mais melhorias implementou), o primeiro treino serviu para sentir o pulso a estes carros que trazem muitas novidades. A única equipa que não trouxe novidades foi a Aston Martin, a preparar uma versão B do seu carro.

O filme da sessão

A primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Miami arrancou à hora prevista, com os noventa minutos a servirem de primeiro contacto com o circuito da Flórida. Williams, Racing Bulls, Ferrari, Haas e McLaren foram as primeiras equipas a colocar carros em pista, dando início a uma sessão que viria a ter Charles Leclerc como protagonista.

Os tempos foram surgindo de forma gradual. Lando Norris foi o primeiro a impor-se no topo da tabela, com um registo no segundo 31, seguido de Max Verstappen e Carlos Sainz. A evolução foi rápida e o piloto da McLaren não demorou a entrar no segundo 30, com Kimi Antonelli e Verstappen a acompanhá-lo de perto, todos com pneus duros.

Antonelli domina o primeiro terço

Com meia hora de sessão cumprida, foi Antonelli quem tomou o comando, aproximando-se do segundo 29, com Norris e Lewis Hamilton a completar o top 3. A estratégia de compostos foi relativamente uniforme ao longo do pelotão, com a Cadillac a ser a única equipa a apostar em pneus médios nesta fase. A Aston Martin, por sua vez, ficou retida nas boxes mais tempo do que o desejado devido a um problema elétrico na garagem, tendo os seus carros entrado em pista apenas quando o contratempo ficou resolvido. Verstappen estreou o seu primeiro conjunto de médios precisamente quando a primeira meia hora chegava ao fim.

Leclerc assume o comando

Com 45 minutos ainda por disputar, Charles Leclerc entrou em cena e tornou-se o primeiro piloto a quebrar a barreira do segundo 29, assumindo a liderança. Antonelli, Hamilton, Norris e Verstappen completavam um top 5 que se manteve estável até ao final da hora inicial. Neste segundo terço da sessão, a Aston Martin foi a única equipa a experimentar os pneus macios.

Antonelli to the top! ⬆️ The Drivers' Championship leader is currently at the top of the timesheets, with team mate Russell +0.949s behind, seemingly dealing with a mechanical issue 🔧#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/o2lkz6ezH4 — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Simulações de qualificação

A quinze minutos do fim, o pelotão regressou às boxes para montar pneus macios e preparar as simulações de qualificação, o momento mais aguardado. Verstappen foi o primeiro a agitar as águas, ao entrar no segundo 29 e destituir Leclerc da liderança. A resposta do monegasco foi imediata: voltou ao topo com uma volta três décimas mais rápida do que o neerlandês.

Oscar Piastri assumiu provisoriamente o terceiro posto, mas Hamilton não tardou a retirá-lo. Já Lando Norris viu a sua tentativa comprometida por um desentendimento com Alex Albon que não lhe permitiu concluir uma volta limpa. Kimi Antonelli também não chegou a realizar a sua simulação, forçado a interromper o programa por problemas na unidade motriz.

Resultado Final

Charles Leclerc fechou o TL1 com o melhor tempo, um 1:29.310, seguido de Max Verstappen a 0.297 segundos e Oscar Piastri a 0.448. Lewis Hamilton foi quarto, Kimi Antonelli quinto, George Russell sexto, Lando Norris sétimo, Pierre Gasly oitavo, Isack Hadjar nono e Carlos Sainz décimo.