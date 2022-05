GP Miami: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Max Verstappen venceu a corrida de estreia do GP de Miami, aguentando uma fase final de loucos onde Charles Leclerc tentou o ataque ao primeiro lugar. Também a luta pelo terceiro lugar foi até à última volta, com Carlos Sainz a defender a ultima posição de acesso ao pódio dos ataques de Sergio Pérez.

A Mercedes venceu o “segundo pelotão”, depois de Valtteri Bottas – que esteve grande parte da corrida no quinto posto sem oposição – ter errado nas voltas finais e ter permitido aos dois pilotos da equipa de Brackley ficar na frente do restante pelotão, com George Russell à frente de Lewis Hamilton.

Foi uma boa operação de Max Verstappen, o primeiro piloto em 2022 a vencer consecutivamente, mas o queremos saber, é quem consideram os nossos leitores o melhor piloto durante a corrida de estreia de Miami.

Vote no seu piloto preferido e, se quiser, complemente a sua opinião na caixa de comentários.

