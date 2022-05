GP Miami: Quem foi o Melhor Piloto do Dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Max Verstappen venceu a corrida de estreia do GP de Miami, aguentando uma fase final de loucos onde Charles Leclerc tentou o ataque ao primeiro lugar. Também a luta pelo terceiro lugar foi até à última volta, com Carlos Sainz a defender a ultima posição de acesso ao pódio dos ataques de Sergio Pérez.

A Mercedes venceu o “segundo pelotão”, depois de Valtteri Bottas – que esteve grande parte da corrida no quinto posto sem oposição – ter errado nas voltas finais e ter permitido aos dois pilotos da equipa de Brackley ficar na frente do restante pelotão, com George Russell à frente de Lewis Hamilton.

Foi uma boa operação de Max Verstappen, o primeiro piloto em 2022 a vencer consecutivamente, mas o queremos saber, é quem consideram os nossos leitores o melhor piloto durante a corrida de estreia de Miami.

Na votação do melhor piloto do dia, Max Verstappen venceu com 43.3% dos votos, seguido de George Russell (16.5%) e Alex Albon (14.4 %). O top 5 ficou completo com Charles Leclerc (8.2%) e Esteban Ocon (5.2%).

VOX POP



NOTEAM1

Mais uma vez Max Verstappen!

Não foi feliz na qualificação, provavelmente muito por culpa do tempo que perdeu nos treinos livres, mas deu a volta por cima no dia seguinte. Mais uma vez voltou a arrancar muito bem. Agressivo como sempre, leu muito bem o que podia acontecer na primeira curva e superou Sainz com facilidade.

Durante o primeiro Stint, voltou a aplicar a receita que já tinha usado em Itália, geriu a corrida e os seus pneus de forma perfeita, esperando pelo momento certo para atacar e ser bem sucedido. Quando tinha a corrida nas mãos, viu-se obrigado a defender a posição após a entrada do SC, quando já nada o fazia prever.

Desta vez com a Ferrari mais forte com os pneus duros montados, mesmo perante a pressão brutal que o Leclerc lhe estava a impor, o neerlandês não colocou uma roda fora do sítio, deixando de forma muito natural, que a actual superioridade do seu monolugar fizesse a diferença.

Zero erros, ritmo fortíssimo quando foi obrigado a isso, cabeça fria quando teve de gerir a corrida.

Tem sido assim a época do actual campeão mundo, absolutamente perfeita. Quando termina as corridas, termina no lugar mais alto do pódio.

Scuderia Fast Turtle

Albon. Nao foi so estar no sitio certo a hora certa. Com aquele carro(ça) chegar a 10 é um feito.