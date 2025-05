GP Miami, Q1: Pierre Gasly e Fernando Alonso eliminados

Com a pista completamente seca e 28,6°C de temperatura do ar (45,3°C) de temperatura no asfalto), os pilotos preparam-se para a Q1 com a chuva a ameaçar apimentar novamente a festa. Os carros não demoraram a entrar, até porque a pista estava novamente “verde” e era preciso entender os níveis de aderência da pista depois da chuva da Sprint.

The green light shines 🟢 Qualifying is underway in the blazing sunlight! ☀️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8cpghcmODI — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Charles Leclerc e Fernando Alonso estavam em pista, com as respetivas equipas a conseguirem reparar os danos dos incidentes da Sprint a tempo da qualificação, com Fernando Alonso a precisar de uma caixa de velocidade nova.

O segundo 27 era a referência para as primeiras voltas com pneus usados. Depois das primeiras voltas que serviram de reconhecimento. As primeiras voltas com pneus novos aproximaram as referências do segundo 26, com Kimi Antonelli a destacar-se novamente, seguido de Carlos Sainz. Max Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 26. Piastri aproximou-se do tempo do piloto da Red Bull enquanto Lando Norris ficou longe na sua primeira tentativa.

Na zona de eliminação estava Esteban Ocon, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Oliver Bearman e Lance Stroll.

No final da sessão, Max Verstappen ficou com o melhor tempo, seguido de Lando Norris e Oscar Piastri. Eliminado na Q1 ficaramNico Hulkenberg, Alonso, Gasly, Stroll e Bearman.