GP Miami: Informações, estatísticas e horários

Depois de uma inesperada e longa paragem, as equipas da F1 regressam às pistas no recomeço da atribulada época 2026. Desde polémicas relacionadas com o novo regulamento e a necessidade de adaptar o calendário, tem acontecido um pouco de tudo. No que se espera que seja o regresso à normalidade, Miami recebe pilotos e equipas pela quarta vez.

Miami torna-se assim no quarto palco da temporada (após cancelamento das rondas do Bahrein e Arábia Saudita), com muitos motivos interesse. Já a pista continua a não ser uma das preferidas da maioria dos fãs.

Em maio de 2017, a Liberty Media, uniu forças com o milionário Stephen Ross, dono do Hard Rock Stadium, para concretizar um GP em Miami. O plano original passava por uma corrida nas ruas do centro da cidade, em torno do porto de Miami e na Biscayne Boulevard. No entanto, a proposta encontrou forte oposição de residentes e empresas locais, o que levou ao adiamento e posterior abandono dessa localização.

Photo by Zak Mauger / LAT Images

A história do traçado

A Fórmula 1 anunciou em abril de 2021 um acordo de 10 anos para realizar um GP em Miami, desta vez em torno do complexo do Hard Rock Stadium, a norte da cidade. O Miami International Autodrome foi desenhado de raiz para a Fórmula 1, com a primeira prova a realizar-se em maio de 2022. Foi a primeira vez desde 1984 que os Estados Unidos recebiam dois Grandes Prémios na mesma temporada. Miami foi pensada para ser o “Mónaco dos States”, mas alguns exageros e uma festa tipicamente americana causaram opiniões díspares.

Domínio Red Bull / McLaren

Até agora, apenas duas equipas conseguiram vencer em Miami: Red Bull, pela mão de Max Verstappen (2022 e 2023) e McLaren, com Lando Norris (2024) e Oscar Piastri (2025) a vencerem. Verstappen, com duas poles, é também o piloto com mais presenças na pole position, com Charles Leclerc e Sergio Pérez a figurarem nesta lista. No entanto, nenhuma das quatro edições do GP de Miami foi vencida a partir da pole position.

As escolhas da Pirelli

Para enfrentar as 19 curvas e três longas retas, as equipas terão acesso aos três compostos mais macios da gama Pirelli: C3, C4 e C5. O asfalto, repavimentado em 2023, apresenta um baixo nível de abrasividade e ganha aderência ao longo do fim de semana, à medida que a pista evolui. Este ano, com a F2 como categoria de apoio, a evolução deverá ser um pouco mais rápida.

Uma característica interessante que surgiu no ano passado foi a rapidez com que o circuito secava. Isso ficou claramente demonstrado durante a Sprint, que volta a acontecer em Miami, quando os pilotos trocaram os pneus intermédios pelos slicks durante as 19 voltas, apesar da forte chuva que caiu antes do arranque. As condições meteorológicas variáveis ​​​​podem, mais uma vez, reservar surpresas ao longo do fim de semana.

Deve haver menos incertezas em relação à estratégia de corrida. A degradação dos pneus em Miami sempre foi limitada, graças às características do circuito, permitindo aos pilotos estender os seus stints e fazer apenas uma paragem nas boxes durante a corrida. Outro fator a considerar no domingo é a possibilidade de neutralizações, que são comuns em qualquer circuito citadino, onde a precisão é crucial para evitar o contacto com as barreiras.

Photo by Mark Sutton / LAT Images

Horários (hora portuguesa)

Sexta-Feira

TL1 – 17:00

Qualificação Sprint – 21:30

Sábado

Sprint – 17:00

Qualificação – 21:00

Domingo

Corrida – 21:00

Foto de Capa: MPS Agency