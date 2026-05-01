GP Miami: Informações, estatísticas e horários
Depois de uma inesperada e longa paragem, as equipas da F1 regressam às pistas no recomeço da atribulada época 2026. Desde polémicas relacionadas com o novo regulamento e a necessidade de adaptar o calendário, tem acontecido um pouco de tudo. No que se espera que seja o regresso à normalidade, Miami recebe pilotos e equipas pela quarta vez.
Miami torna-se assim no quarto palco da temporada (após cancelamento das rondas do Bahrein e Arábia Saudita), com muitos motivos interesse. Já a pista continua a não ser uma das preferidas da maioria dos fãs.
Em maio de 2017, a Liberty Media, uniu forças com o milionário Stephen Ross, dono do Hard Rock Stadium, para concretizar um GP em Miami. O plano original passava por uma corrida nas ruas do centro da cidade, em torno do porto de Miami e na Biscayne Boulevard. No entanto, a proposta encontrou forte oposição de residentes e empresas locais, o que levou ao adiamento e posterior abandono dessa localização.
A história do traçado
A Fórmula 1 anunciou em abril de 2021 um acordo de 10 anos para realizar um GP em Miami, desta vez em torno do complexo do Hard Rock Stadium, a norte da cidade. O Miami International Autodrome foi desenhado de raiz para a Fórmula 1, com a primeira prova a realizar-se em maio de 2022. Foi a primeira vez desde 1984 que os Estados Unidos recebiam dois Grandes Prémios na mesma temporada. Miami foi pensada para ser o “Mónaco dos States”, mas alguns exageros e uma festa tipicamente americana causaram opiniões díspares.
Domínio Red Bull / McLaren
Até agora, apenas duas equipas conseguiram vencer em Miami: Red Bull, pela mão de Max Verstappen (2022 e 2023) e McLaren, com Lando Norris (2024) e Oscar Piastri (2025) a vencerem. Verstappen, com duas poles, é também o piloto com mais presenças na pole position, com Charles Leclerc e Sergio Pérez a figurarem nesta lista. No entanto, nenhuma das quatro edições do GP de Miami foi vencida a partir da pole position.
As escolhas da Pirelli
Para enfrentar as 19 curvas e três longas retas, as equipas terão acesso aos três compostos mais macios da gama Pirelli: C3, C4 e C5. O asfalto, repavimentado em 2023, apresenta um baixo nível de abrasividade e ganha aderência ao longo do fim de semana, à medida que a pista evolui. Este ano, com a F2 como categoria de apoio, a evolução deverá ser um pouco mais rápida.
Uma característica interessante que surgiu no ano passado foi a rapidez com que o circuito secava. Isso ficou claramente demonstrado durante a Sprint, que volta a acontecer em Miami, quando os pilotos trocaram os pneus intermédios pelos slicks durante as 19 voltas, apesar da forte chuva que caiu antes do arranque. As condições meteorológicas variáveis podem, mais uma vez, reservar surpresas ao longo do fim de semana.
Deve haver menos incertezas em relação à estratégia de corrida. A degradação dos pneus em Miami sempre foi limitada, graças às características do circuito, permitindo aos pilotos estender os seus stints e fazer apenas uma paragem nas boxes durante a corrida. Outro fator a considerar no domingo é a possibilidade de neutralizações, que são comuns em qualquer circuito citadino, onde a precisão é crucial para evitar o contacto com as barreiras.
Horários (hora portuguesa)
Sexta-Feira
- TL1 – 17:00
- Qualificação Sprint – 21:30
Sábado
- Sprint – 17:00
- Qualificação – 21:00
Domingo
- Corrida – 21:00
Foto de Capa: MPS Agency
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