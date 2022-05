GP Miami F1, Yuki Tsunoda: “setor 3 é o que eu chamo de setor de Fórmula E” | AutoSport

As exigências do novo traçado de Miami ainda não são conhecidas a pormenor pelos pilotos, mas os protagonistas da Fórmula 1 já retiraram algumas ilações sobre o circuito após os testes no simulador durante as duas semanas entre o GP de Emilia Romagna e o GP de Miami.

O traçado do Autódromo Internacional de Miami contém uma mistura de curvas de alta e baixa velocidade com longas retas, mas o estreito terceiro setor levanta algumas dúvidas. Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, comparou-o a um setor que seria de esperar num circuito citadino da Fórmula E.

“Conduzi na pista no simulador e os dois primeiros setores são bastante rápidos com alguma curva de média e alta velocidade. O sector 3 é o que eu chamo de ‘setor de Fórmula E’ com muitas curvas muito apertadas. Penso que no geral parece ser uma pista bastante interessante de pilotar”, disse o piloto japonês na antevisão do GP de Miami.

Ao contrário de Valtteri Bottas, que baseado no simulador pensa que seja uma pista que permite várias ultrapassagens, Tsunoda acredita que será difícil ultrapassar adversários, por isso uma boa sessão de qualificação volta a ser fundamental. “Penso que será divertido, embora as ultrapassagens possam ser difíceis, por isso temos de nos qualificar bem. Se conseguirmos ter um ritmo de corrida semelhante ou melhor do que em Imola, isso seria perfeito. As sessões de treino livres serão muito importantes para todos, uma vez que a pista é nova e a recolha de dados será o mais importante na sexta-feira”, concluiu o piloto.