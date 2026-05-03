GP Miami F1: Vibrações na unidade motriz Honda melhoraram

A Aston Martin encerrou o sábado em Miami com uma visão mais clara das suas limitações, mas com algum otimismo moderado face à sexta-feira. Sem atualizações significativas no AMR24, a equipa apostou na execução, na compreensão dos pneus e na adaptabilidade, numa estratégia moldada sobretudo pelas circunstâncias e não pelo desempenho puro.

Na Sprint, a Aston Martin foi a única equipa a arriscar com o pneu macio, uma decisão que se revelou valiosa não pelos resultados, Fernando Alonso terminou em 15.º e Lance Stroll em 17.º, mas pela informação recolhida. A equipa ficou a saber que o composto macio consegue aguentar 19 voltas em condições de corrida, um dado potencialmente importante caso o Grande Prémio de domingo se inicie numa pista húmida.

Na qualificação principal, a equipa registou uma ligeira melhoria: ambos os pilotos superaram os Cadillacs, sendo esse um pequeno passo positivo para uma equipa sem atualizações enquanto os rivais continuam a trazer peças novas. Foi um passo tremendo face ao que aconteceu na Quali Sprint em que Alonso ficou a 12 segundos do tempo referência. Na qualificação de sábado, o espanhol classificou-se em 18.º com 1:31.098 e Stroll em 19.º com 1:31.164, posições modestas, mas que revelaram um carro mais previsível do que na sexta-feira.

“Sinto que o desempenho na Qualificação melhorou um pouco em comparação com ontem e com o Sprint, e é um alívio que os problemas de vibração na unidade motriz tenham melhorado, pois foi o grande foco durante a pausa” disse Fernando Alonso. “Infelizmente, tivemos alguns problemas na caixa de velocidades que nos limitaram, por isso precisamos de perceber o que se passou esta noite e tentar resolver as coisas para amanhã. Ainda não rodámos com chuva, por isso, se o tempo mudar, será uma experiência de aprendizagem para nós e para toda a grelha. Vamos ver o que conseguimos fazer.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA