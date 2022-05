GP Miami F1, Valtteri Bottas: “Foi lamentável, mas somei pontos” | AutoSport

Valtteri Bottas passou grande parte da corrida no quinto posto, sem oposição e sem conseguir chegar aos quatro pilotos da frente. A corrida parecia bem encaminhada para ser o melhor dos “outros”, mas depois do final do período de Safety Car, o finlandês não foi capaz de escapar aos dois Mercedes que surgiram atrás de si e com um erro numa das curvas do traçado, perdeu duas posições.

“O que aconteceu foi que não consegui colocar os pneus rapidamente na temperatura certa e o George [Russell] estava com pneus médios novos e estava mais rápidos e trouxe o Lewis [Hamilton], quando falhei um pouco a travagem e é muito penalizador. Mal se saía da trajetória não havia aderência nenhuma e parecia que tocava no muro em câmara lenta. Lamentável, mas somei pontos”, admitiu o piloto da Alfa Romeo à Sporttv.

O incidente que despoletou o Safety Car foi o ponto de viragem da sua corrida, acredita Bottas. “Sinto que se a corrida se tivesse mantido como estava, o ritmo que tínhamos era suficiente para manter os Mercedes atrás. Para nós o Safety Car foi uma infelicidade”, concluiu o piloto.