GP Miami F1, Valtteri Bottas: “erro muito caro da minha parte” | AutoSport

Valtteri Bottas tinha rodado apenas 13 voltas no primeiro treino livre quando perdeu controlo do Alfa Romeo C42 na curva 7 do Autódromo Internacional de Miami e bateu nas proteções do traçado. Os danos sofridos na traseira do monolugar, incluindo um componente da unidade motriz, foram demasiado grandes para a equipa reparar a tempo do segundo treino.

Bottas admite que tem culpa pelo “erro muito caro” que o excluiu da segunda sessão de treinos na estreia da pista de Miami na Fórmula 1.

“Um erro muito caro da minha parte, é irritante”, afirmou o piloto, que perdeu muito tempo em pista. “O impacto da traseira danificou o escape e também o turbo, pelo que foi impossível ter tudo pronto para o treino livre 2. Foi um azar. Significa que precisamos realmente de maximizar a última hora de treino amanhã [sábado]”.

Mesmo tendo perdido muito tempo importante em pista, Bottas está otimista pela direção que a equipa tomou e com os dados recolhidos por Guanyu Zhou, o seu companheiro de equipa. “Felizmente, a equipa fez bons progressos com Zhou e parece que a direção de preparação que tomámos, com as alterações que a equipa fez no carro dele para o treino livre 2, foi a correta”, concluiu.