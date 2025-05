GP Miami F1: Uma paragem continua a estratégia preferida mas…

Max Verstappen conquistou a pole position para o Grande Prémio de Miami de 2025, superando por pouco Lando Norris e Kimi Antonelli, da Mercedes, numa sessão de qualificação renhida, definida por pequenas diferenças em todo o pelotão. Enquanto Norris superou o seu companheiro de equipa na McLaren e líder do campeonato, Oscar Piastri, Antonelli voltou a impressionar com mais uma forte exibição.

A estratégia será fundamental para a corrida deste domingo, devido às poucas voltas dadas com elevada carga de combustível e às condições da Sprint. A corrida do ano passado foi ganha por Norris, ajudado por um Safety Car oportuno, com a maioria dos pilotos a adotar uma estratégia de uma paragem com a conjugação médios-duros. Os compostos mais macios, mas mais duráveis da Pirelli para 2025 significam que a mesma estratégia continua a ser a mais rápida, com uma janela de paragem nas boxes prevista entre as voltas 19 e 25. Uma alternativa duros-médios, utilizada eficazmente por Hamilton e Alonso no ano passado, pode compensar se um Safety Car tardio aparecer.

As equipas do meio da tabela e do fundo da tabela podem considerar estratégias de duas paragens, particularmente macio>duro>duro ou médio>duro>duro, dependendo da evolução da pista. A maioria dos pilotos guardou dois jogos de pneus duros, principalmente como uma contingência.

A chuva é o elemento de imprevisibilidade, com 40-60% de hipóteses de aguaceiros durante a corrida. O Sprint de sábado ensinou às equipas que a pista de Miami seca rapidamente, mas desgasta muito os intermédios dianteiros direitos, o que significa que a gestão dos pneus em condições mistas pode tornar-se um fator importante.