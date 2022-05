GP Miami F1: Três zonas DRS confirmadas | AutoSport

O aumento do número de zonas DRS, sempre que possível, é uma tendência cada vez mais notada. Na nova pista de Miami, com as longas retas, era previsível que o número de Zonas DRS chegasse às três, o que se confirmou.

O primeiro ponto de detecção foi colocado logo após a Curva 8 do Autódromo Internacional de Miami de 5.412 quilómetros, com ativação entre as curvas 9 e 11. A próxima linha de deteção é na saída da Curva 16, com ativação na longa recta antes da Curva 17, enquanto a zona de deteção final se situa entre as Curvas 17 e 18, seguida de ativação ao longo da recta principal.

Craig Wilson, Chefe de Desempenho de Veículos da FIA e a sua equipa trabalham incansavelmente para dar vida ao Autódromo Internacional de Miami, tendo sido simulados 36 layouts diferentes antes deste projeto de 5,412 km ter sido estabelecido. Com 19 curvas e três zonas DRS, esperam-se tempos por volta na qualificação à volta do 1m 28s, com uma velocidade média potencial de 223km/h.

A velocidade de ponta será um trunfo importante para a corrida, mas o sinuoso último setor exige uma boa carga aerodinâmica, pelo que as equipas terão de encontrar um compromisso. Não é certo que as equipas usem configurações de baixo arrasto, pois o tempo perdido nas secções sinuosas pode ser demasiado grande, pelo que os treinos de sexta feira serão fundamentais para encontrar o equilíbrio certo.

Quanto à corrida em si, Wilson diz: “Os melhores pontos de ultrapassagem serão quase certamente no fim das zonas DRS – muito provavelmente as curvas 11 e 17, com uma hipótese mais incerta na Curva 1. Na primeira volta, ou após o reinício da Safety Car, poderemos ver algumas ultrapassagens na Curva 4”.

“Um aspecto invulgar é que a pista de Miami contém uma elevada proporção de calcário, que normalmente não é utilizado para uma pista de corrida. O calcário local da Florida tem um elevado teor de sílica, tornando-o mais duro e abrasivo que o normal, pelo que tem sido utilizado juntamente com uma composição de mistura de granito.”

“Os asfaltos dos circuitos de corrida são produzidos com uma especificação e tolerância mais elevadas do que as superfícies normais das estradas e antes da prova, o asfalto do circuito será trabalhado com jatos de água para envelhecer artificialmente a superfície da pista e dar-lhe uma elevada aderência desde início”.