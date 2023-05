GP Miami F1: Treino suspenso depois de acidente de Nico Hülkenberg | AutoSport

O traçado de Autódromo de Miami já fez uma primeira ‘vítima’ no treino inaugural do Grande Prémio de Miami. Nico Hülkenberg estava no segundo posto da tabela de tempos depois de ser um dos primeiros pilotos a experimentar os pneus macios no novo asfalto de Miami, quando perdeu o controlo do Haas e bateu nas proteções do traçado, parecendo ter ficado sem aderência na curva 3 após ter saído ligeiramente da trajetória. Os danos no monolugar parecem extensos.

Pouco passava dos 30 minutos de sessão quando o acidente se deu e obrigou à interrupção do treino, apesar do tempo continuar a contar.