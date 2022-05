GP Miami F1, TL3: Sergio Pérez foi o mais rápido, Red Bull responde à Ferrari | AutoSport

Sérgio Pérez foi o mais rápido no terceiro treino livre do GP de Miami. O piloto da Red Bull fez uma grande volta e colocou-se no topo da tabela, levando a melhor sobre Charles Leclerc que fez o segundo melhor tempo e Max Verstappen que foi o terceiro mais rápido.

As equipas usaram este último treino para preparar a qualificação de hoje (às 21) e a corrida de amanhã, com o exigente traçado a dar trabalho a equipas e pilotos. A falta de aderência fora da trajetória tem sido muito referida, com os erros a pagarem-se muito caro.

Foi o que aconteceu a Esteban Ocon, que bateu contra as proteções da pista logo nos primeiros 15 minutos, motivando a interrupção da sessão. Os pilotos ficaram com menos tempo, mas o incidente não afetou sobremaneira os programas das equipas, que não costumam usar os primeiros minutos do terceiro treino. Max Verstappen liderou nos primeiros minutos da sessão, com Charles Leclerc a passar para a frente do pelotão. Os primeiros lugares eram disputados entre a Ferrari e a Red Bull, enquanto Mercedes, Alfa Romeo (com Valtteri Bottas em evidência) e Alpha Tauri (com Pierre Gasly a destacar-se) na luta pelos melhores lugares.

Nos últimos minutos, a Red Bull mostrou um pouco mais do que poderá fazer na qualificação e ambos os carros colocaram-se nas primeiras posições, com Verstappen na frente de Pérez. Daniel Ricciardo também subiu ao quarto lugar, com Alex Albon a surpreender e a colocar o seu carro em quinto, à frente de Lando Norris. A pista parecia evoluir cada vez mais e víamos os tempos a cair de forma sucessiva com todos os pilotos a usarem os pneus macios neste último ensaio antes da qualificação.

Nos dois minutos finais, Max Verstappen apanhou o maior susto da tarde, perdendo o controlo do carro na chicane, quando seguia a uma velocidade considerável. O neerlandês abusou no corretor e atirou o carro num meio pião que, por sorte, não resultou em danos. A sessão chegou ao fim e tínhamos Pérez no topo da tabela, sendo “coroado” o mais rápido do último treino. Charles Leclerc fez o segundo tempo mesmo no final, ficando a quase 0.2 seg. do tempo do mexicano da Red Bull e a última tentativa de Verstappen teve de ser abortada como referido, ficando com o terceiro tempo.

Destaques

A Red Bull mostrou um pouco mais hoje. Se ontem a Ferrari parecia ter vantagem, hoje a equipa austríaca pareceu um pouco melhor (embora as margens sejam curtas). Além de não ter sido prejudicada com a falta de fiabilidade, encontrou um compromisso que parece ser melhor que o da Ferrari. Charles Leclerc continua em forma e parece ser o único a poder enfrentar os Bull ‘s, pois Sainz deve estar ainda a recuperar confiança e não se espera que o espanhol surpreenda hoje. Fernando Alonso foi o quarto mais rápido, confirmando o bom andamento da Alpine. Sebastian Vettel fez o quinto tempo, no que deverá ser mais uma “anomalia” provocada pela evolução da pista. Mick Schumacher em sexto parece determinado em mostrar serviço, ficando à frente do colega de equipa. Também Alex Albon conseguiu um lugar no top 10, lugar que não se espera que seja mantido na qualificação. A McLaren voltou a fazer uma sessão discreta e neste momento é das equipas que mais interrogações provoca. A Alfa Romeo parece ser capaz de mais do que o 14º lugar de Valtteri Bottas, tal como a Mercedes deverá dar mais do que o 15º lugar de Lewis Hamilton. A Mercedes pareceu ter mudado um pouco a sua afinação. Se ontem encontraram uma boa base, talvez hoje tenham experimentado algo mais extremo que não resultou tão bem como queriam, dado o elevado porpoising. Mas há vários carros fora de posição nesta sessão final de treinos. No entanto, espera-se uma qualificação renhida. O favoritismo para a pole parece estar do lado da Red Bull.