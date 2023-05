GP Miami F1, TL3: Max Verstappen com vantagem de 0.4s para Leclerc | AutoSport

A terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Miami foi uma sessão em que os pneus macios foram muito usados em pista. Este composto foi o preferido para o treino que antecede a qualificação, com alguns pilotos a completarem muitas voltas com este pneu.

Max Verstappen voltou a ser o piloto mais rápido do treino, com o registo de 1:27.535s, deixando Charles Leclerc a 0.406s e Sergio Pérez a 0.515s.

Houve algumas prestações no terceiro treino que levantam algumas dúvidas para a qualificação. Enquanto a Alpine conseguiu finalizar o treino com os dois pilotos entre os 6 primeiros, sendo os mais rápidos do ‘segundo’ pelotão, McLaren, Mercedes e Aston Martin terminaram muito atrás e dando uma imagem muito diferente do que aconteceu no TL1 e TL2. Cinco dos 6 pilotos destas equipas terminaram fora dos 10 mais rápidos – a exceção foi George Russell no 10º posto – tendo visto Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg e Alexander Albon a serem mais rápidos.

Cedo na sessão, os dois pilotos da Red Bull assumiram as posições cimeiras da tabela de tempos – com Max Verstappen na frente de Sergio Pérez – mas Charles Leclerc conseguiu rodar numa volta mais rápida com um tempo mais rápido do que o piloto mexicano.

Com o passar da sessão, sem que esta tivesse sofrido qualquer interrupção, Verstappen melhorou o seu tempo – registando 1:27.669s – enquanto o seu companheiro de equipa ficava a cerca de 0.5s no terceiro lugar da tabela de tempos, mas com Carlos Sainz a rodar num registo mais rápido. O piloto espanhol da Ferrari bateu o piloto mexicano e o seu companheiro de equipa para ascender ao segundo posto.

Mais perto do final da sessão, a maioria dos pilotos voltaram a montar pneus macios novos e Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Alexander Albon e George Russell aproveitaram esse facto para ascender na tabela de tempos e ficarem entre os 7 primeiros. Nessa altura, já Verstappen tinha melhorado o seu anterior tempo e registava 1:27.595s.

Até ao final houve pilotos que melhoraram os seus registos, como aconteceu com Esteban Ocon e Nico Hülkenberg, que passaram a estar no quarto e sétimo posto, respetivamente.

Assim, Max Verstappen voltou a ser o mais rápido, e mantém uma vantagem confortável sobre todos os adversários, enquanto Leclerc conseguiu recuperar – e ser o mais rápido da Ferrari – o segundo posto da tabela de tempos, seguido de Sergio Pérez, já a meio segundo do seu companheiro de equipa. Carlos Sainz terminou o treino com o quarto registo e Esteban Ocon fechou o top5.

A sessão também foi complicado para a AlphaTauri, visto que Nyck de Vries continua no fundo da tabela de tempos e Yuki Tsunoda esteve muito tempo parado e não conseguiu acertar com o equilíbrio do monolugar. O piloto japonês, já perto do final da sessão, alcançou o 16º registo.