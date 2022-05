GP Miami F1, TL3: Esteban Ocon provoca bandeira vermelha | AutoSport

O TL3 do GP de Miami tinha pouco mais de 15 minutos decorridos quando Esteban Ocon perdeu o controlo do carro na entrada para a apertada chicane do Autódromo Internacional de Miami (a mesma zona onde Carlos Sainz teve o acidente ontem). Alpine #31 ficou muito danificado e vai obrigar a trabalho extra. Quando a sessão foi interrompida, Max Verstappen liderava o treino, seguido de Charles Leclerc e Mick Schumacher, numa altura em que quase metade do pelotão ainda não tinha qualquer tempo feito.