GP Miami F1, TL1: Mercedes liderou tabela de tempos | AutoSport

O novo asfalto do traçado de Miami ainda com pouca borracha e sem muita aderência pode ter sido a causa do acidente de Nico Hülkenberg que obrigou à única paragem da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Miami, enquanto George Russell foi o piloto mais rápido em pista com o tempo de 1:30.125s, 0.212 mais rápido do que o seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton.

Max Verstappen esteve grande parte do treino na frente da tabela de tempos, enquanto os dois Mercedes andaram afastados dos primeiros lugares por razões diferentes: Russell teve de parar na box para resolver um problema na direção e Hamilton esteve quase todo o treino a trabalhar com pneus médios.

Seguiram-se Charles Leclerc e Max Verstappen, enquanto Carlos Sainz fechou o top 5.

A Fórmula 1 regressa a Miami e depois de um Grande Prémio do Azerbaijão apenas com um treino livre, pilotos e equipas voltam a ter três sessões para aprimorar as configurações e preparar a melhor estratégia para a corrida de domingo.

Ainda nos primeiros cinco minutos da sessão inaugural, George Russell avisou o seu engenheiro de equipa que não se sentia confortável com a direção do seu Mercedes W14, pedindo para parar e a equipa tentar resolver esta questão, mesmo que tivesse de ficar parado durante muito tempo, o que acabou por acontecer. A equipa confirmou pouco depois que estava a utilizar um componente de desenvolvimento na direção do carro de Russell, mas era demasiado pesada para conduzir e teve então de substituir toda a coluna de direção.

Em termos de registos na tabela de tempos, Max Verstappen saltou ainda no início para a liderança com o tempo de 1:34.054s com pneus duros montados no RB19 nº 1. Pouco tempo depois, Lewis Hamilton com pneus médios no seu carro, saltou para o segundo posto a 0.502s do neerlandês.

Ainda antes da passagem pela metade da sessão, Charles Leclerc e Fernando Alonso passaram para a frente de Hamilton na tabela de tempos, enquanto Verstappen melhorou o seu anterior registo. Para abrir as ‘hostilidades’ com pneus macios, os dois pilotos da Haas foram os primeiros a registar tempos com este composto da Pirelli, mas apenas Nico Hülkenberg registou um tempo mais rápido do que Verstappen. O piloto alemão fez 1:31.392s numa volta rápida, deixando o neerlandês da Red Bull a 0.434s de diferença e Kevin Magnussen a 0.461s.

Pouco depois da sessão ter ultrapassado os primeiros 30 minutos, Nico Hülkenberg perdeu o controlo do Haas e bateu nas proteções do traçado, parecendo ter ficado sem aderência na curva 3 após ter saído ligeiramente da trajetória. Os danos no monolugar parecem extensos.

Nessa altura já Verstappen estava de novo na liderança da tabela de tempos, com o crono em 1:31.054s.

A sessão regressou à condição de bandeira verde com menos de 20 minutos para o seu final.

While we await the green flag… a look at the times so far 👀#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/G5zrtk7D0G — Formula 1 (@F1) May 5, 2023

Max Verstappen voltou a melhorar o registo (1:30.549s), enquanto Lewis Hamilton manteve os pneus médios e fazia voltas menos rápidas, sugerindo uma carga mais pesada de combustível. Ou seja, nada interessado em simulação de qualificação nessa altura do treino e mais no trabalho a pensar na corrida. Charles Leclerc ficava a 0.523s do neerlandês com o segundo tempo mais rápido.

Nos últimos dez minutos de treino, entre algumas situações de piões e falhas do ponto de travagem, os dois pilotos da Ferrari passaram pelos lugares da frente, mas os principais protagonistas foram os dois Mercedes. Carlos Sainz bateu o tempo do seu companheiro de equipa, que respondeu quase na volta seguinte, voltando a ficar com o segundo posto da tabela de tempos, a 0.253s de diferença de Verstappen. Nos instantes finais, Lewis Hamilton rodou numa volta rápida com pneus macios, saltando para a liderança da tabela de tempos, mas acabou por ver o seu companheiro de equipa a fazer um tempo ainda mais rápido e terminar o treino como o piloto mais rápido.