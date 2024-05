GP Miami F1/TL1: Max Verstappen começa fim de semana na frente

Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) foi o mais rápido na única sessão de treinos livres do GP de Miami de F1, sexta de 24 provas do calendário da F1 de 2024.

Este é um fim de semana de corrida sprint, pelo que mais logo, às 21h30 teremos a sessão de qualificação para a corrida Sprint de amanhã. Num fim de semana em que a McLaren trouxe muitos upgrades, Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) foi segundo a 0.105s com Carlos Sainz (Ferrari SF-24) na terceira posição a 0.116.

George Russell (Mercedes F1 W15) foi quarto a 0.189s, na frente de Lance Stroll (Aston Martin AMR24/Mercedes), com Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda), Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15), Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda), Esteban Ocon (Alpine A524/Renault) e Pierre Gasly (Alpine A524/Renault) a fecharem o top 10 com a boa surpresa dois dois Alpine no top 10.

A sessão não é totalmente demonstrativa quanto ao que se pode ver na qualificação, pelo menos em toda a extensão do pelotão, porque uns trabalharam muito mais para as corridas do que a qualificação de mais logo.

19 carros terminaram em 1.428s, sendo este último o de Fernando Alonso (Aston Martin AMR24 /Mercedes), que confirma bem o facto de nem todos se terem preocupado com as voltas rápidas.

Se e Ferrari tem um carro no terceiro lugar, já o outro, o de Charles Leclerc (Ferrari SF-24), só fez três voltas, depois de fazer um pião na curva 16. Ao tentar recolocar o carro no sentido certo, Leclerc sobreaqueceu a embraiagem e pôs fim à sua participação na sessão, que foi interrompida com bandeira vermelha. Um erro que lhe pode custar muito caro para o fim de semana.

Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) teve problemas com a direção do seu McLaren e não foi além da 16ª posição.

Filme da sessão

Os problemas para Norris começaram cedo “Algo não bate certo, é fácil virar à esquerda, mas difícil virar à direita”, disse Norris no rádio. Foi diretamente para as boxes e lá ficou muito tempo. Piastri queixou-se de uma direção pesada.

Com seis minutos de pista, Leclerc fez um pião na Curva 16 e ao tentar fazer inversão de marcha, acabou por sobreaquecer a embraiagem e a sessão foi interrompida. Sete minutos depois os carros voltaram A pista, e Verstappen foi para a liderança.

Com 22 minutos na sessão a McLaren resolveu os problemas de direção no carro de Norris e este foi para a pista com quase meia sessão perdida.

A meio da sessão Sergio Perez estava na frente, com 1m 29,632s, pouco mais de um décimo à frente de Hamilton pouco depois foi a vez de Sainz, 0,286s à frente de Perez.

Verstappen queixava-se que ps pneus “bloqueavam na frente”, no final da sua 14ª volta com estes pneus C3 era 16º. Pierre Gasly foi para a frente com pneus macios, 1m29,175s, depois foi Pérez a ir para a frente, por 0,042s, e já perto do fim da sessão foi Verstappen a chegar de novo ao topo por lá ficando até ao fim.