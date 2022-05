GP Miami F1, TL1: Charles Leclerc o mais rápido, problemas no Red Bull de Verstappen | AutoSport

Charles Leclerc foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP de Miami em Fórmula 1 com o tempo de 1:31.098s, enquanto Max Verstappen passou muito tempo fora de pista devido a um problema de sobreaquecimento. Nota positiva na sessão pelo ritmo dos Mercedes, com George Russel a ser o segundo mais rápido da sessão a 0.071s de Lercler e Verstappen conseguiu ainda ser o terceiro mais rápido.

A primeira sessão de treinos foi a primeira oportunidade para os pilotos e equipas obterem informações reais sobre a pista de Miami. Um trabalho muito importante para o resto do fim de semana, ao tentar correlacionar os dados do trabalho de simulação feito nas fábricas antes de viajarem para os Estados Unidos da América.

A Red Bull começou com o pé esquerdo, depois de mandarem parar na box Max Verstappen com sinais de sobreaquecimento na unidade motriz da Red Bull Powertrains, o que fez o piloto neerlandês perder parte da sessão de treinos e foi, além de Valtteri Bottas que bateu, o piloto que menos voltas completou.

Destaque positivo, se bem que não significa ainda muito, para o ritmo da Mercedes, principalmente de George Russell que terminou a sessão com o segundo melhor tempo. Lewis Hamilton terminou dentro dos dez primeiros, o que pode significar um passo em frente da equipa de Brackley em Miami. Temos de esperar para ver o que acontece nas sessões seguintes.

A Ferrari esteve bem e voltou a liderar uma sessão de treinos, mas o ritmo inicial, com a pista ainda muito verde, com pneus médios pode significar que a equipa italiana traz o trabalho de casa feito. Deram nas vistas com este composto e conseguiram ser os mais rápidos com os pneus macios. Os pneus serão muito importantes durante o fim de semana.

A Alfa Romeo vai sentir a falta dos dados que Valtteri Bottas não recolheu por ter batido durante o treino. Ter o piloto mais experiente de fora durante parte da primeira saída para uma pista desconhecida, representa um duro golpe para a equipa.

Destaque ainda para o tempo de Alexander Albon. O piloto da Williams esteve entre os cinco primeiros perto do final do treino e terminou com o sétimo melhor registo, a milhas de Nicholas Latifi. Mesmo que seja muito cedo para aferir alguma coisa de muito concreto sobre o andamento do Williams de Albon, o piloto começou bem o GP de Miami.

Apenas a Red Bull, Aston Martin e AlphaTauri não apresentaram novidades nos seus monolugares para a estreia do GP de Miami. Mercedes foi a equipa que mais novidades apresentou, com asa da frente e traseira novas, mas a McLaren trouxe uma atualização importante na suspensão dianteira, para além de arestas novas no fundo. A Ferrari, em termos de chassis, trouxe para Miami uma asa traseira nova, assim como a evolução da unidade motriz para o monolugar de Charles Leclerc; a Alpine montou tambores de travões traseiros novos; Williams e Alfa Romeo decidiram utilizar novas entradas de ar no topo dos flancos e a Haas preferiu trazer uma asa traseira nova.

Enquanto os pilotos iam habituando-se à pista, foi visível o muito tráfego gerado na zona mais estreita da pista, o que pode representar problemas na qualificação.

Filme da sessão:

A primeira sessão de treinos livres do GP de Miami começou concorrida, como seria de esperar. A pressa foi tanta para colocar os pilotos em pista para começarem a recolher dados na estreia da pista de Miami, que Esteban Ocon saiu da box e quase foi levado à frente por George Russell. O piloto francês da Alpine foi investigado pelos comissários por um possível “unsafe release”.

Max Verstappen foi o primeiro piloto a tocar no muro, na saída de uma das curvas na zona mais estreita da pista da Flórida e ao mesmo tempo, Charles Leclerc fez um pião sem consequências e Yuki Tsunoda também, mas por pouco não bateu forte nas proteções da pista.

Verstappen e Sergio Pérez começaram a sessão com pneus macios e sem surpresas saltaram ambos para a liderança da tabela de tempos, com vantagem para o neerlandês, mas o piloto mexicano da Red Bull foi depois batido por Carlos Sainz. Charles Leclerc, também com pneus médios, bateu os tempos de todos os restantes pilotos, com o registo 1:33.440s.

Ambos os pilotos da Mercedes saíram com pneus macios, mas decorridos 15 minutos da sessão estavam fora dos 10 mais rápidos.

Carlos Sainz ainda com pneus médios, passou para a frente de Leclerc, mas o piloto monegasco voltou à liderança da tabela de tempos, com o tempo 1:32.949s.

Com cerca de 20 minutos decorridos, George Russell melhorou o seu registo e passou para o segundo lugar, a 0.001s do tempo de Leclerc, mas com pneus macios. No entanto, Pérez (com pneus macios) passou a liderar a tabela de tempos, com 1:32.759s.

Sebastian Vettel foi avisado, através de bandeira branca e preta, por ter cruzado a linha de entrada do pitlane.

Max Verstappen ficou frustrado depois de ter sido pedido a sua entrada na box, por causa de uma questão de sobreaquecimento da unidade motriz, que preocupou vários elementos na garagem da Red Bull.

Carlos Sainz regressou à liderança da tabela de tempos, com o registo 1:32.443s ainda com pneus médios e Lando Norris passou a ser o terceiro posto, a 0.172s do espanhol da Ferrari.

Valtteri Bottas perdeu o controlo do Alfa Romeo C42 e bateu nas proteções do circuito, obrigando à suspensão da sessão. Um mau início do finlandês e da equipa que têm grandes expectativas em Miami.

Quando a sessão de treinos recomeçou, Verstappen ainda não tinha saído da box, voltando apenas a cerca de 15 minutos do final. Enquanto isso, Carlos Sainz fez um pião e danificou bastante o pneu dianteiro direito (macios), obrigando o espanhol a dirigir-se para a box a uma velocidade muito reduzida.

Com 10 minutos para o final da sessão, Max Verstappen voltou a assumir a liderança da tabela de tempos, com o registo de 1:31.350s estabelecidos com pneus macios, surgindo Alexander Albon na vice-liderança com pneus macios a 0.504s do tempo de Verstappen. Seguiam-se Russell e Lewis Hamilton, com Perez a fechar o top 5. Sainz era o piloto mais rápido com pneus médios.

Verstappen melhorou ainda o seu registo, para 1:31.277s, assim como Russell que ficou a 0.097s do tempo do piloto da Red Bull. Pierre Gasly assumia a quarta posição na tabela de tempos e Carlos Sainz melhorou o seu tempo, passando para o quinto posto, ainda o mais rápido com pneus médios.

Novamente sem Verstappen em pista, a 5 minutos do final da sessão, Leclerc voltou ao topo da tabela de tempos, com 1:31.098s, seguindo-se Russell a 0.071s. O neerlandês que voltou a ter problemas no carro, ficou com o terceiro melhor tempo da sessão, seguindo-se Pérez e Albon.

Até final, no topo da tabela de tempos nada mudou, com Sergio Pérez no quarto posto atrás de Verstappen, Russell e Leclerc, mas o excelente tempo por volta de Alex Albon foi batido por Pierre Gasly, que assumiu o quinto posto, e por Carlos Sainz. Seguiam-se Lewis Hamilton, Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo.