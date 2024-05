GP Miami F1, SQ3: Erro de Lando Norris, pole para Max Verstappen

Depois de Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) ter sido o mais rápido nas duas primeira SQ, um

erro no primeiro setor – deixou fugir a traseira do McLaren – levou-o a perder oito décimos, exatamente a margem com que terminou a sessão, quedando-se apenas pela nona posição.

Desta forma, foi Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda), autor de uma excelente volta, que se colocou na frente e até ele próprio ficou surpreendido, pois não esperava ficar na frente da McLaren, mas vai sair na frente para a corrida Sprint de amanhã.

Bela prestação de Charles Leclerc (Ferrari SF-24) que depois de perder grande parte do primeiro treino livre esteve bem nesta qualificação e bateu Carlos Sainz. O monegasco colocou-se a 0.108s de Verstappen, com Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) em terceiro a 0.235s da frente.

Boa surpresa a quarta posição de Daniel Ricciardo (RB VCARB 01/Honda) que fez uma grande volta e parece estar a reagir à má situação em que se encontra.

Carlos Sainz (Ferrari SF-24) foi apenas quinto, na frente de Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes), com Lance Stroll (Aston Martin AMR24/Mercedes) em sétimo a bater Fernando Alonso, o que é altamente surpreendente.

Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) ficou muito perto do seu colega de equipa, mas na frente de Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes), o grande derrotado desta sessão. Em décimo, Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari), tal como se esperava.

SQ2: Dois Mercedes eliminados

Com Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) a fazer de novo o melhor tempo nesta semi-fase da qualificação, foi sem grande surpresa a eliminação dos dois Mercedes. George Russell (Mercedes F1 W15) não melhorou na última tentativa e foi eliminado, Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) bateu no muro na sua última volta e também ficou pelo caminho juntando-se a eles Esteban Ocon (Alpine A524/Renault), Kevin Magnussen (Haas VF-24/Ferrari) e com alguma surpresa, Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda), pois não era esperado. Já o seu colega de equipa, Daniel Ricciardo (RB VCARB 01/Honda) deu também um toque no muro, mas foi apurado à SQ3.

SQ1: Dois Sauber e Williams, um Alpine, eliminados,

Numa semi-sessão em que Charles Leclerc (Ferrari SF-24) foi rapidamente para a pista de modo a compensar o que perdeu no treino livre, as coisas não começaram a correr-lhe nada bem, pois abortou a primeira volta rápida que tentou fazer. Fez, a três minutos do fim, um tempo que o colocou na altura em terceiro e a salvo da possível eliminação.

Foram eliminados Pierre Gasly (Alpine A524/Renault), Zhou Guanyu (Kick Sauber C44/Ferrari), Valtteri Bottas (Kick Sauber C44/Ferrari), Logan Sargeant (Williams FW46/Mercedes) e Alexander Albon (Williams FW46/Mercedes) que teve uma volta apagada e com isso caiu para o fim da grelha.

Na sessão, Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) e Bottas quase bateram com o incidente a ser investigado, e foi Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) o mais rápido, curiosamente com Piastri em segundo.