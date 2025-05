GP Miami F1, SQ2: Carlos Sainz eliminado

A SQ2 começou, à imagem da SQ1, com todos os carros equipados com pneus médios e sem esperar muito para regressar à pista. Verstappen voltou a ser o primeiro a colocar um tempo na tabela, com Kimi Antonelli a ficar com o primeiro lugar pouco depois. Mas Lando Norris assumiu o primeiro lugar, por pouco tempo, despromovido por Oscar Piastri, que agarrou o primeiro lugar da tabela. A ordem era Piastri, Norris, Antonelli, Verstappen, Russell, Leclerc, Albon e Hamilton, os únicos que foram para a pista na primeira metade da SQ2, com os restantes a apostarem apenas numa volta lançada.

Na sua segunda volta lançada, Verstappen melhorou o seu registo e regressou ao primeiro lugar, tal como Norris, a bater à porta do segundo 26. No final da sessão Norris ficou com o melhor registo (1:27.109), seguido de Verstappen e Piastri.

Ficavam de fora da qualificação Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Liam Lawson e Carlos Sainz que bloqueou as rodas e com isso ficou fora das contas para a SQ3.