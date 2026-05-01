GP Miami F1, SQ2: Audi e Williams eliminadas, Leclerc foi o mais rápido

Não foi preciso esperar muito tempo para os carros regressarem à pista para a SQ2, que iria definir o top 10 que ia lutar pela pole. Ainda com os pneus médios, os pilotos tinham dez minutos para carimbar a vaga para a SQ3.

A primeira volta de Kimi Antonelli não foi impressionante e viu George Russell suplantar com facilidade o seu registo, com o britânico a entrar no segundo 28. Max Verstappen subiu ao segundo posto, a 0,2 segundos de Russell, que viu Leclerc tirar quase meio segundo ao seu tempo. Lewis Hamilton ficou com o segundo lugar, mas os McLaren também estavam rápidos. Piastri ficou a 0,036 seg. de Leclerc, enquanto Norris ficou a 0,9 segundos da referência, com um erro que lhe custou caro.

It's a Ferrari 1-2 with five minutes of SQ2 to go… 😮‍💨 But Piastri puts in a lap for P2 and splits Leclerc and Hamilton! 👀#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/7VzeyRzQSG — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Com a sessão a chegar ao fim, tínhamos na zona de eliminação Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto.

No final da sessão, os pilotos na zona de eliminação não conseguiram melhorar e confirmaram a sua saída desta qualificação. Charles Leclerc ficou com o melhor tempo (1:28.333), seguido de Piastri e Hamilton.