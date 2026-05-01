GP Miami F1, SQ1: Lando Norris foi o mais rápido, Mercedes longe do topo

Foi com 53 °C de temperatura do asfalto, 31 °C de temperatura do ar e 53% de humidade que os pilotos se prepararam para a primeira sessão de qualificação do fim de semana, a contar para a Corrida Sprint.

Numa pista ainda suja e com muita margem de evolução, os pilotos não esperaram muito tempo para seguirem para a pista e fazerem as primeiras voltas, com os pneus médios obrigatórios para esta parte da qualificação.

As primeiras voltas de alguns pilotos foram afetadas por Lance Stroll, que ficou parado na curva 17. Charles Leclerc colocou a primeira referência, no segundo 29, seguido de perto por Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Pierre Gasly. Lando Norris tratou de baixar a fasquia e entrar no segundo 28, com Piastri a ficar com o segundo tempo.

🟡 YELLOW ➡️ GREEN 🟢 Lance Stroll comes to a halt at Turn 12 before getting going again #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/kY6u8c56h8 — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

A sessão de Lance Stroll terminou mais cedo, provavelmente devido a um problema técnico no seu carro.

A dois minutos do fim, estavam na zona de eliminação Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Franco Colapinto, Arvid Lindblad, Liam Lawson e Lance Stroll.

A sessão chegou ao fim e Norris ficou com o melhor tempo (1:28.839), seguido de Leclerc (+0,010 seg.) e Piastri a fechar o top 3. A lista de eliminados nesta sessão contava com Stroll, Alonso, Bottas, Pérez, Esteban Ocon e Liam Lawson.