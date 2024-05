GP Miami F1: Sortes distintas na Ferrari

A Ferrari, com a sua nova pintura especial azul, fruto do novo patrocinador, era esperada como a adversária mais próxima da Red Bull – mas o seu dia começou muito mal quando Charles Leclerc fez um pião no Treino Livre 1 e deu origem às bandeiras vermelhas, depois de ter efetuado apenas três voltas.

Não conseguiu voltar à pista, o que significou que a equipa teria de contar com a recolha de dados de Carlos Sainz para se preparar para a Qualificação Sprint e para o Sprint. O espanhol acabou por ser cerca de um décimo mais lento do que Verstappen e ficou muito satisfeito com a sensação do carro após a sessão.

No entanto, o seu Ferrari esteve muito diferente na Qualificação para o Sprint, e o espanhol simplesmente não conseguiu ser igualmente competitivo.

Numa reviravolta da sorte, Leclerc – apesar de ter tido tão pouco tempo de pista – pôs para trás das costas os seus recentes problemas de qualificação com um desempenho muito impressionante, ficando em segundo lugar.

A perda de tempo de pista nos treinos torna difícil prever a sua forma para o resto do fim de semana, mas os dados sugerem que estão entre os dois melhores quando se trata de curvas de média e alta velocidade e, na pior das hipóteses, são a terceira melhor equipa nesta fase do fim de semana.