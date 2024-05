GP Miami F1: Sete poles consecutivas para Max Verstappen

Seis este ano, mais uma que ‘transitou’ do ano passado. São sete as pole-positions alcançadas por Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) que voltou a consegui-la em Miami numa sessão em que deixou Charles Leclerc (Ferrari SF-24) a 0.141s com Carlos Sainz (Ferrari SF-24) em terceiro a 0.214.

Depois de posições menos boas na grelha no Japão e na China, a Ferrari volta a chegar-se mais à frente.

Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) foi quarto, perto dos Ferrari, mas voltando a cair para trás destes, o que já não sucedia há dois GP. Seguiram-se os dois McLaren, com Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) a conseguir in extremis bater Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes), já na sua última tentativa.

Os Mercedes voltaram a ter os seus dois carros na Q3, o que nem sempre tem sucedido este ano, com George Russell (Mercedes F1 W15) a aumentar o ‘score’ para 5-1 para Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) que voltou a ficar atrás do seu companheiro de equipa.

Depois de ter ficado em nono na China, Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari) volta ao top 10 e à Q3, com Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda) a redimir-se da má qualificação na China.

A McLaren não conseguiu mostrar o que ‘prometeu’ no treino livre, nem na Sprint, nem nas duas qualificações, vamos ver amanhã na corrida, com os dois Ferrari a posicionarem-se bem para apertar com Verstappen, que amanhã vai tentar fazer exatamente o mesmo que fez hoje na Sprint, ir para a frente e depressa conseguir mais do que um segundo de avanço para não se expor ao DRS.

Vamos ver o que conseguem os Ferrari, que se não conseguirem perseguir Verstappen têm atrás três carros bem competitivos que podem tornar a corrida de amanhã interessante atrás do líder…

Filme da Sessão

Daniel Ricciardo eliminado no Q1

Daniel Ricciardo não conseguiu igualar o seu desempenho na qualificação para a Sprint e foi eliminado no primeiro segmento da sessão que ordena a grelha para o Grande Prémio de Miami, alcançando apenas o 18.º tempo. Também foram eliminados Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Kevin Magnussen e Zhou Guanyu.

Após o AMR24 ter sofrido danos na volta inaugural da Sprint, o carro de Lance Stroll continuava a receber os cuidados da equipa de mecânicos da Aston Martin antes do Q1.

Logan Sargeant saiu do pitlane e completou apenas a volta de saída, regressando à box da Williams no início do primeiro segmento da sessão de qualificação, enquanto os pilotos da Ferrari passavam para a frente da tabela de tempos, com a marca de 1:28.159s de Carlos Sainz, com uma margem de 0.024s para Charles Leclerc.

Ainda na primeira volta rápida da sessão, Max Verstappen passou para o topo da tabela de tempos com 1:28.023s, deixando Sainz a 0.136s. Mas o piloto da Ferrari respondeu ao neerlandês, que venceu a Sprint da tarde de hoje, regressando o espanhol para a frente, com a marca de 1:27.937s.

Também Lando Norris completou uma boa volta rápida, mas a melhor marca pertenceu ao outro piloto da Red Bull. Sergio Pérez rodou em 1:27.772s antes das últimas paragens na box.

Para as últimas tentativas, Logan Sargeant, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu e Alexander Albon estavam pressionados, uma vez que eram os pilotos que ocupavam as posições de eliminação do Q1.

Max Verstappen saltou para a frente da tabela de tempos (1:27.689s), enquanto Daniel Ricciardo não conseguiu bater o tempo de Logan Sargeant na sua última tentativa, sendo eliminado, assim como o piloto norte-americano da Williams. Acompanharam os dois, Valtteri Bottas, eliminado por 0.010s, Kevin Magnussen e Zhou Guanyu.

Alonso eliminado e a grande surpresa no Q2

Fernando Alonso vai falhar pela primeira vez a presença no Q3 em Miami, depois de ser eliminado no segmento intermédio da sessão que ordena a grelha para a corrida de amanhã, alcançando apenas o 15.º posto da tabela de tempos. À frente do piloto espanhol da Aston Martin, ficaram ainda o seu companheiro de equipa, Lance Stroll, Pierre Gasly e Esteban Ocon, além de Alexander Albon.

Ao contrário do que aconteceu no Q1, Max Verstappen foi um dos primeiro a registar um tempo, uma vez que ambos os Red Bulls se aventuram com pneus macios usados. No entanto, acabaria por ser Charles Leclerc, com uma boa volta, a saltar para a frente da tabela de tempos, com a marca de 1:27.533s, seguido por Oscar Piastri e Lando Norris

Durante a sua primeira volta rápida, Alexander Albon seguiu em frente no gancho, queixando-se da degradação dos pneus macios no traçado da Flórida. A acompanhar o piloto tailandês na zona de eliminação, estavam Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Lance Stroll e Fernando Alonso.

Na última tentativa dos pilotos, ninguém rodou mais rápido do que Leclerc, mas Lewis Hamilton saltou para o segundo posto, ficando a 0.164s do monegasco que será seu companheiro de equipa em 2025, mas o tempo foi batido por Max Verstappen, que manteve uma margem de 0.033s para o piloto da Ferrari.

Eliminados no segundo segmento da qualificação, foi Lance Stroll, Pierre Gasly à frente do seu companheiro de equipa Esteban Ocon e Alexander Albon. Fernando Alonso foi a grande surpresa com a eliminação no Q2, depois de um erro na curva 16, perdendo muito tempo nessa zona do traçado norte-americano.