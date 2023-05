GP Miami F1: Sergio Pérez na pole em qualificação interrompida por acidente de Leclerc | AutoSport

Uma grande surpresa estava reservada para o final da sessão de qualificação do Grande Prémio de Miami. Depois das primeiras tentativas de voltas rápidas abortadas por Max Verstappen e um erro de Charles Leclerc que perdeu o controlo do Ferrari e bateu nas proteções do traçado obrigando à suspensão da Q3 e final antecipado, foi Sergio Pérez quem conquistou a pole position para a corrida de amanhã com o tempo de 1:26.841s.

Max Verstappen, sem tempo registado na primeira tentativa (assim como Valtteri Bottas), vai arrancar do 9º lugar da grelha de partida. Na frente, ao lado de Pérez, vai arrancar Fernando Alonso, com Carlos Sainz e o surpreendente Kevin Magnussen fecham a segunda linha da grelha de partida.

Pierre Gasly foi o quinto piloto mais rápido na terceira fase de qualificação, à frente de George Russell – que passou por um momento de pressão na Q2 – e de Charles Leclerc. Esteban Ocon conseguiu o 8º tempo mais rápido da sessão, enquanto Verstappen e Valtteri Bottas fecham os dez primeiros da grelha.

A primeira tentativa de Max Verstappen na fase final da qualificação não correu bem e depois de ter quase perdido o controlo da traseira do RB19, o neerlandês teve de abortar a volta. Enquanto isso, Sergio Pérez completou a volta em 1:26.841s. Também Charles Leclerc desperdiçou a primeira volta, falhando o ponto de travagem numa das curvas do traçado de Miami. Sem Verstappen nem Leclerc na frente, era Fernando Alonso que estava no segundo posto da tabela de tempos após as primeiras tentativas, à frente do compatriota Carlos Sainz.

Crucial para a ordenação da grelha de partida foi o acidente sofrido por Charles Leclerc, no mesmo local onde ontem também perdeu o controlo do SF-23. O piloto monegasco bateu nas barreiras TecPro e com menos de dois minutos para o final da Q3, a direção de corrida decidiu pelo final antecipado. Assim sendo, Verstappen e Bottas não conseguiram registar qualquer tempo e tinham os últimos lugares do top 10 reservados em seu nome. Enquanto Pérez festejava a terceira pole position da carreira e Kevin Magnussen de forma surpreendente bateu os dois Alpine e o Mercedes de George Russell. Leclerc arranca do sexto posto da grelha.

Q1: Eliminação de Lance Stroll surpreendeu

Sem chuva no início da sessão de qualificação, a temperatura do ar era de quase 28ºC, com temperaturas na pista de 47°C e humidade de 57%.

A primeira fase de qualificação começou com Alexander Albon a ser o primeiro piloto em pista, mas foi Nico Hülkenberg quem arriscou mais. O piloto alemão saiu de uma das curvas com a traseira do Haas mais ‘solta’ e a falhar o muro por centímetros.

Max Verstappen abriu as hostilidades com o registo de referência na tabela de tempos com o crono 1:28.306s, mas como é normal, esta situação não se manteve até ao final da Q1.

Lewis Hamilton teve de tomar uma manobra evasiva que o levou quase a bater no muro, porque encontrou o Haas de Kevin Magnussen quase parado na última curva do traçado quando preparava a volta rápida. A direção de corrida fez saber que o incidente foi anotado por possível impedimento. Também Zhou Guanyu foi ‘apertado’ por um Ferrari.

A menos de 4 minutos do final da Q1, estavam Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda. Lando Norris e Nyck de Vries nas lugares de eliminação. No entanto, foram eliminados Lando Norris, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Oscar Piastri e Logan Sargeant.

Max Verstappen foi o piloto mais rápido, com 1:27.363s, enquanto Nyck de Vries passou à Q2.

Lewis Hamilton eliminado na Q2

Na Q2, depois das primeiras voltas rápidas, os pilotos da Mercedes, Zhou Guanyu, Nyck de Vries e Valtteri Bottas, que não tinha ainda um tempo registado, estavam em zona de eliminação, enquanto Max Verstappen voltava a liderar a tabela de tempos.

A menos de 2 minutos do final da Q2, Charles Leclerc passou para a frente da tabela de tempos, com resposta imediata de Max Verstappen, com 1:26.814, menos 0.150s do que o monegasco. No entanto, abria a hipótese de uma luta a dois pela pole position.

Na última tentativa os pilotos da Mercedes estavam sob pressão e tinham razão para isso. George Russell melhorou o seu anterior registo, mas ficou em posição de risco, passando à Q3 no 10º posto, enquanto Lewis Hamilton foi apenas o 13º da Q2. Ficaram ainda eliminados Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu e Nyck de Vries.

