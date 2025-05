GP Miami, F1: Rumores de troca de pilotos na Alpine negada

O chefe de equipa da Alpine, Oliver Oakes, negou os rumores de que Jack Doohan será substituído pelo piloto de reserva Franco Colapinto na próxima ronda de F1 em Imola. A especulação intensificou-se depois de um comentário em off do CEO da YPF, Horacio Marín – patrocinador de Colapinto – ter sugerido que o argentino iria estrear-se no Grande Prémio de Emilia-Romagna.

Na conferência de imprensa dos diretores de equipa do Grande Prémio de Miami, Oakes rejeitou a afirmação, chamando-lhe “apenas ruído” e confirmando que Doohan irá correr ao lado de Pierre Gasly em Imola. Ele reconheceu a especulação, mas enfatizou que o alinhamento atual da equipa permanece inalterado.

Doohan, no entanto, teve uma qualificação de Sprint difícil em Miami, sendo eliminado na SQ1 e partindo em 17º devido a um erro na via das boxes que envolveu tráfego e o tempo de libertação do seu colega de equipa, Gasly.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA