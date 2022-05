GP Miami F1: Reparações na pista durante a noite | AutoSport

O traçado do Autódromo Internacional de Miami foi alvo de reparações durante a noite. Na tarde de quinta-feira, com os Safety Car da F1 e veículos VIP em pista, foi possível ver a deterioração devido a um problema conhecido que surgiu no gancho localizado imediatamente antes da reta da meta, mas também nas curvas 7 e 17. Foi precisamente na curva 17 que aconteceram os trabalhos de reparação da pista, como anunciado pela FIA:

“O vértice e a saída da curva 17 foram reapareceram”, disse o diretor da corrida da FIA Niels Wittich numa nota aos concorrentes.