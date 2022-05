GP Miami F1: Relembre a grelha de partida | AutoSport

Charles Leclerc confirmou o favoritismo que se tinha visto nos treinos livres de sexta e conquistou uma importante pole position, enquanto Max Verstappen ficou a lamentar um pequeno erro na sua última tentativa. Carlos Sainz conseguiu um resultado positivo, olhando à sua forma recente, com um segundo lugar, ficando não muito longe do seu colega de equipa. Sergio Pérez foi quarto, à frente do brilhante Valtteri Bottas que conquistou um bom quinto lugar.

Relembre toda a grelha de partida para a estreia do Autódromo Internacional de Miami na Fórmula 1: