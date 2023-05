GP Miami F1: Recorde a grelha de partida | AutoSport

Sergio Pérez arranca da pole position para a corrida do Grande Prémio de Miami, onde conta com imenso apoio nas bancadas do circuito. Parte com vantagem para o seu concorrente direto no campeonato e com quem discute a liderança do mundial, o companheiro de equipa Max Verstappen. Na Q3 Verstappen não registou nenhum tempo por volta na sua primeira tentativa e quando se preparava para uma volta rápida, tentando tirar da pole provisória Pérez, Charles Leclerc teve um acidente e a sessão foi interrompida, terminando mais cedo do que o previsto. Sai do nono posto da grelha, mas pode vir ainda a discutir a vitória, se tivermos em conta o que já fez noutras corridas vindo de lugares mais atrasados na grelha.

Ao lado de Sergio Pérez estará Fernando Alonso, que prometeu tentar ultrapassar o piloto mexicano da Red Bull e conta com um carro que se dá melhor em corrida do que em qualificação.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool