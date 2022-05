GP Miami F1: Quem é mais favorito nesta prova? | AutoSport

Nova pista, novos desafios… os mesmos favoritos. Não se esperam mudanças drásticas de cenários em Miami com a Red Bull e a Ferrari a assumirem-se como as principais favoritas à vitória. Mas qual das duas é a mais favorita? Eis a questão!

A pista apresenta um conjunto de características que beneficiam ambas as equipas. O setor 1 irá favorecer quem conseguir ter melhor velocidade em curva, com as oito primeiras curvas a serem médias /rápidas. Grande parte do setor dois é feito a fundo, mas a zona mais sinuosa exigirá um chassis ágil e com boa tração. O setor três tem apenas uma travagem forte e mais duas curvas médias / rápidas pelo que a estabilidade em pista e a tração serão importantes mas a grande reta terá grande preponderância nos tempos por volta.

A Red Bull tem apresentado as melhores velocidades em reta este ano, um dos pontos fortes do RB18. No entanto, a Ferrari já mostrou que o seu pacote de médio / baixo arrasto também funciona bem. O favoritismo cai ligeiramente para a Red Bull, mas de forma tão ligeira que é impossível apontar um teórico favorito para este fim de semana. Há outro fator que poderá entrar em jogo. Segundo os responsáveis da FIA, o asfalto deste traçado poderá ser mais abrasivo do que o esperado para uma pista deste género, pelo que a gestão das borrachas para a corrida se poderá tornar fundamental. A Red Bull mostrou recentemente que está um pouco melhor neste capítulo, o que pode ser fundamental para o próximo fim de semana. Mas apenas na sexta poderemos ter uma visão mais real do que nos espera para a prova de Miami.

Do ponto de vista anímico a Red Bull ganhou alguma vantagem em Imola, mas a Ferrari e Charles Leclerc continuam a liderar, pelo que nesse aspeto há um “empate”. Leclerc é o líder e a pressão de Verstappen começa a fazer-se sentir. Carlos Sainz procura o primeiro fim de semana verdadeiramente positivo em 2022 e do lado da Red Bull, Verstappen está bem e Sergio Pérez está na melhor forma desde que entrou para a equipa austríaca. Estão reunidos todos os ingredientes para uma excelente prova.