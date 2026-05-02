GP Miami F1, Q2: Verstappen foi o mais rápido, Norris treme

O arranque da Q2 foi adiado por alguns minutos para permitir a remoção do Audi de Gabriel Bortoleto. Quando os pilotos receberam autorização para seguir para a pista, não se fizeram demorar, com 15 minutos para conseguirem uma vaga na Q3.

No início deste segmento, os pilotos da Ferrari começavam a destacar-se, com Lewis Hamilton no topo da tabela de tempos, seguido de Charles Leclerc e Max Verstappen. A primeira volta de Lando Norris ficou comprometida com um erro que lhe custou muito tempo, enquanto Oscar Piastri entrava no top 3, apenas por pouco tempo, pois Kimi Antonelli tratou de se colocar no primeiro lugar, com George Russell em terceiro.

Lando Norris regressou rapidamente à pista para registar o primeiro tempo da Q2. No topo, a ordem era Antonelli, Hamilton, Russell, Leclerc, Piastri. No extremo oposto tínhamos Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Alex Albon e Carlos Sainz. Norris conseguiu apenas o nono lugar.

Com três minutos para o fim da sessão, os pilotos regressaram à pista para as derradeiras voltas. Kimi Antonelli melhorou ligeiramente a sua volta, mas Verstappen tratou de se colocar no primeiro lugar, com o melhor tempo da Q2 (1:28,116). Antonelli ficou com o segundo lugar, à frente de Leclerc, Piastri, Hamilton, Russell, Norris, Hadjar, Colapinto e Gasly. Eliminados da qualificação ficaram Hülkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon e Albon.