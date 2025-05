GP Miami F1, Q2: Lewis Hamilton eliminado

A Q2 começou com Max Verstappen a fazer a primeira volta lançada, começando a sua participação nesta sessão no segundo 26, seguido de Alex Albon e Carlos Sainz . Oscar Piastri, Lando Norris e Kimi Antonelli suplantaram os tempos de Max Verstappen e as referências iam se aproximando do segundo 25.

Depois das primeiras tentativas, estavam na zona de eliminação George Russell, Esteban Ocon, Jack Doohan, Liam Lawson e Isack Hadjar.

Nas segundas tentativas desta Q2, Piastri ficou na box, com um tempo bom o suficiente para poupar um conjunto de pneus. Lando Norris saiu com pneus usados também com a garantia que a vaga na Q3 estava assegurada. Russell subiu ao terceiro lugar e fugiu dos últimos lugares. Quem não fugiu dos lugares de eliminação foi Lewis Hamilton, que não conseguiu encontrar tempo para entrar no top 10. Assim, estavam eliminados na Q2 Isack Hadjar, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson.