GP Miami F1, Q2: Alonso, Russell e Ricciardo não passam à Q3 | AutoSport

Depois de ter batido o seu companheiro de equipa na Q1, Mick Schumacher procurava um bom lugar na grelha de corrida, procurando ainda os seus primeiros pontos na Fórmula 1. O piloto alemão estabeleceu o quinto tempo, a dez minutos do fim da Q2, com Max Verstappen a liderar a tabela de tempos naquela altura, com o tempo 1:29.202s.

A seis minutos do final da Q2, Lance Stroll, Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e George Russell, ainda sem tempo registado, estavam em zona de eliminação.

Enquanto isso, Charles Leclerc estabelecia uma nova referência com o tempo 1:29.130s, deixando Verstappen a 0.072s.

Depois de ter falhado a sua primeira tentativa com o Mercedes W13 a pregar-lhe um susto, Russell estava sob pressão para registar um bom tempo e saltar para fora da zona de eliminação. Ficou a 1.043s do tempo de Leclerc.

Os eliminados na Q2 foi Fernando Alonso, George Russell, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher.